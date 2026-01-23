Paraná Inova com Curso Técnico de Inteligência Artificial para Alunos da Rede Estadual

​O Governo do Paraná, através da Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR), anunciou uma novidade estratégica para o calendário escolar: o lançamento do Curso Técnico em Inteligência Artificial e Dados. A formação será integrada ao Ensino Médio e começará a ser ofertada já no ano letivo de 2026.

​Com esta iniciativa, o estado se consolida como pioneiro no Brasil ao oferecer especialização em tecnologias de ponta para estudantes da rede pública.

​Estrutura e Vagas

​Nesta fase inicial, o programa será implementado em 32 colégios estaduais, com capacidade para atender aproximadamente 2 mil estudantes. O curso conta com o apoio fundamental do Sistema S:

​Senac: Responsável por 22 turmas.

​Senai: Responsável por 3 turmas.

​Metodologia e Certificação

​Diferente de cursos à distância, a formação será 100% presencial. Os alunos terão aulas práticas em laboratórios de informática de última geração ou utilizarão dispositivos tecnológicos diretamente em sala de aula.

​A modalidade é integrada, o que significa que o jovem cursará as disciplinas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) junto com as matérias técnicas ao longo dos três anos do Ensino Médio. Ao concluir os estudos, o aluno sairá com dois diplomas: o de conclusão do Ensino Médio e o de Técnico em Inteligência Artificial e Dados.

​Foco no Mercado de Trabalho

​O objetivo da Seed-PR é alinhar o currículo escolar com as necessidades reais da economia digital. Ao preparar os jovens para lidar com grandes volumes de dados e sistemas de IA, o estado busca:

​Ampliar a empregabilidade imediata dos jovens.

​Preparar os estudantes para cursos de graduação em áreas tecnológicas.

​Fomentar a inovação dentro do próprio estado.