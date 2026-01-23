Ex-BBB Pedro Espíndola é internado em clínica psiquiátrica após saída conturbada do reality

O ex-participante do Big Brother Brasil 26, Pedro Henrique Espíndola, foi internado na última quarta-feira (21) no Hospital San Julian, localizado em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba.

A internação ocorre apenas três dias após sua saída dramática do programa da TV Globo, marcada por uma desistência que antecipou uma possível expulsão.

​Quadro Clínico e Internação

​Pedro foi encaminhado para a Unidade Bion, um setor do hospital especializado no tratamento de pacientes adultos com quadros graves, como esquizofrenia, transtorno bipolar e episódios de surto psicótico.

​De acordo com relatos da família, o estado de saúde mental do jovem deteriorou-se rapidamente após ele deixar a casa. Familiares afirmam que, ao retornar ao Paraná, Pedro apresentava desorientação severa, falas desconexas e episódios de delírio, chegando a não reconhecer pessoas próximas. O tratamento agora foca na estabilização do quadro e suporte psicológico contínuo.

​Relembre o Caso

​A participação de Pedro no BBB26 terminou de forma abrupta no domingo (18). O participante apertou o botão de desistência após uma noite marcada por uma acusação de assédio contra a colega de confinamento Jordana Morais.

​Na edição ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt esclareceu que a produção já havia decidido pela expulsão de Pedro devido à violação das regras de consentimento do programa, mas o participante se antecipou ao desistir. Fora da casa, a Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou a abertura de um inquérito para investigar o caso sob a ótica de importunação sexual.

​Impacto na Vida Pessoal

​Além dos problemas de saúde e jurídicos, Pedro enfrenta uma crise familiar. Sua esposa, Rayne Luiza, que está no sétimo mês de gestação, apagou as fotos com o ex-brother de suas redes sociais e sinalizou o fim do relacionamento após a exibição das imagens do programa.

​Até o momento, a equipe médica do Hospital San Julian não divulgou boletins detalhados sobre a evolução do paciente, e a assessoria de Pedro pede respeito à privacidade da família neste momento delicado.