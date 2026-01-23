Empresas que ignoram saúde mental dos funcionários podem enfrentar sanções legais e prejuízos financeiros

O que antes era visto por muitos empresários como um gasto extra ou apenas uma ação de "gentileza corporativa", agora é lei e estratégia de negócio.

Com a recente atualização da Norma Regulamentadora 1 (NR-1), a gestão de riscos psicossociais e a elaboração de planos de ação para a saúde mental tornaram-se obrigações legais para as empresas no Brasil.

​O Custo da Negligência

​De acordo com o McKinsey Health Institute, a mentalidade de ignorar o bem-estar psicológico custa caro. Em contrapartida, o relatório aponta que a cada R$ 1,00 investido em programas de saúde mental, as organizações podem obter até R$ 11,00 de retorno direto. Esse ganho se reflete na diminuição do turnover (rotatividade), redução de faltas e no aumento da produtividade das lideranças e equipes.

​Debate Especializado

​O tema foi debatido em uma série especial do portal Bem Paraná, conduzida pela jornalista Luísa Mainardes. O programa contou com a participação de duas autoridades no assunto:

​Izabella Soares: Advogada trabalhista e consultora em sustentabilidade.

​Angela Valiera: Diretora do Instituto Brasileiro de Riscos Psicossociais.

​As especialistas reforçam que a adaptação às novas normas não é mais opcional. Ambientes de trabalho tóxicos não apenas geram processos trabalhistas, mas destroem a capacidade competitiva das empresas em um mercado cada vez mais atento à saúde organizacional.