Economia

Cini e Bapka lançam picolés de Gengibirra e Framboesa

​A união entre a centenária fábrica de bebidas e a referência em sorvetes traz os sabores mais icônicos do Paraná para o formato de picolé, prometendo refrescar o verão com uma dose extra de nostalgia.

23
Reprodução InternetCini e Bapka lançam picolés de Gengibirra e Framboesa

O verão paranaense acaba de ganhar um reforço de peso que promete mexer com a memória afetiva dos consumidores.

Em uma colaboração inédita, a Cini Bebidas e a Bapka Sorvetes anunciaram o lançamento de picolés nos sabores Gengibirra e Framboesa, transformando dois dos refrigerantes mais tradicionais do estado em sobremesas congeladas.

​A estratégia busca levar os sabores clássicos da Cini para além do copo. Segundo o CEO da Cini, Maurício Vendruscolo, o objetivo da parceria é inovar sem abandonar a essência que acompanha gerações de famílias paranaenses. "A missão é inovar sem perder a essência. Tradição, inovação e verão formam uma combinação perigosa para a dieta", brinca o executivo.

Sabores que contam histórias

​Os picolés foram desenvolvidos para manter as características sensoriais que tornaram as bebidas famosas:

​Gengibirra: Mantém o toque exótico e refrescante do gengibre, sendo a aposta principal para os dias de altas temperaturas.

​Framboesa: Foca no lado lúdico, trazendo o "gosto de infância" e das férias, agora em formato de fruta congelada.

Parceria estratégica

​A escolha da Bapka como parceira não foi por acaso. Referência no setor de sorvetes no Paraná, a empresa traz a expertise técnica para garantir que a transição do líquido para o sólido mantivesse a fidelidade ao sabor original.

​Para as marcas, a colaboração (ou collab) é uma forma de a Cini ocupar novos momentos no dia a dia do consumidor, posicionando-se agora também no segmento de sobremesas. A promessa é gerar curiosidade imediata nos pontos de venda e uma experiência nostálgica logo na primeira mordida.

​As empresas também confirmaram que realizarão ações especiais de divulgação nas redes sociais e pontos de venda durante toda a temporada de verão.

