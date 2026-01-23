Anvisa determina recolhimento de lote do chocolate Laka

​A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta nesta quinta-feira (22) determinando a retirada imediata de um lote específico do chocolate Laka, fabricado pela Mondelez.

A medida foi motivada por uma falha na embalagem que pode oferecer riscos à saúde de consumidores alérgicos.

​Entenda o problema

​De acordo com o órgão regulador, o produto foi embalado como "chocolate branco tradicional", mas o conteúdo real é a versão de chocolate com biscoito. Como o rótulo original não indica a presença de trigo, pessoas com doença celíaca ou intolerância ao glúten podem consumir o produto por engano.

​Dados do produto afetado

​Se você comprou chocolate Laka recentemente, verifique as informações na embalagem:

​Lote: CC28525493

​Formato: Tablete de 145g

​Validade: 14 de julho de 2026

​O que fazer?

​A Mondelez esclareceu que o recolhimento é uma ação preventiva e que não há problemas na qualidade do alimento em si, apenas no erro de identificação do sabor e ingredientes.

​Caso você tenha adquirido uma unidade deste lote, a recomendação é não consumir o produto (se possuir restrições ao trigo/glúten) e entrar em contato com a empresa para solicitar a substituição gratuita através do SAC:

​Telefone: 0800 704 1940