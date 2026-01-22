No Couto Pereira, Coritiba perde para o São Joseense

O Coritiba acabou superado pelo São Joseense por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (21), no estádio Couto Pereira. O gol que definiu o confronto saiu no começo do segundo tempo, anotado por Lucas Gaúcho.

Com o revés, o Coxa aumentou a sequência negativa atuando no Alto da Glória. O time alviverde não conquista uma vitória em seus domínios desde 9 de outubro de 2025, quando venceu o Atlético-GO pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Coritiba e São Joseense iniciaram o duelo com intensidade elevada, trocando ataques nos primeiros minutos e exigindo atenção dos goleiros. A partir da metade do primeiro tempo, porém, a equipe visitante passou a recuar suas linhas, apostando em uma estratégia mais cautelosa e explorando os contra-ataques.

Do lado alviverde, Josué, Lucas Ronier e Pedro Rocha foram os principais articuladores ofensivos. Mesmo com maior volume de jogo, o Coxa não conseguiu transformar a pressão em gols, e o placar permaneceu zerado até o intervalo.

A etapa complementar começou de forma desfavorável ao time da casa. Aos seis minutos, Lucas Gaúcho recebeu dentro da área, ajustou a finalização e balançou as redes, colocando o São Joseense em vantagem.

Após o gol, o time da Região Metropolitana de Curitiba reforçou ainda mais o sistema defensivo, fechando os espaços e dificultando as ações do Coritiba. A equipe alviverde tentou reagir, mas parou em uma atuação segura do goleiro Diego Monteiro, que fez ao menos três defesas decisivas e garantiu o triunfo visitante no Couto Pereira.

Apesar do tropeço, o Verdão segue dependendo apenas do próprio desempenho para avançar às quartas de final do Campeonato Paranaense. Na rodada derradeira da fase classificatória, o Coritiba encara o Cascavel fora de casa, no próximo sábado (24), às 16h.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Paranaense – 5ª rodada

Coritiba 0 x 1 São Joseense

Coritiba:

Pedro Morisco; Tinga (Felipe Guimarães), Maicon, Tiago Cóser (João Almeida) e Bruno Melo; Sebas Gómez (Jean Gabriel), Willian Oliveira (Fernando Sobral) e Josué; Lavega (Fabinho), Lucas Ronier e Pedro Rocha.

Técnico: Fernando Seabra.

São Joseense:

Diego; Murillo (Raphael Carvalho), Caio Cesar, Rodolfo Filemon e Pedrinho; Felipe, Dener e João Mafra (Brian); Juninho (Júlio Rusch), Niltinho (Vinicius) e Lucas Gaúcho (Wellington Júnior).

Técnico: Ageu Gonçalves.

Local:Estádio Major Antônio Couto Pereira – Curitiba (PR)

Árbitro:Cristian Emanuel Rocha Lima

Assistentes:Andrey Luiz de Freitas e Bruno Fernando Aparecido Rohling

Gol:Lucas Gaúcho, aos 6 minutos do 2º tempo (ISJ)

Cartões amarelos:Tiago Cóser (CFC); Murillo Lima e Pedrinho (ISJ)

Cartões vermelhos:nenhum

Público:13.700 torcedores

Renda:R$ 351.512,00



