Rivalidade em alta: Athletico vai a campo para derrubar tabu no Atletiba

O Athletico Paranaense entra em campo neste sábado (17) com um objetivo claro: encerrar o jejum diante do Coritiba no clássico Atletiba.

As equipes se enfrentam às 16h, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela quarta rodada do Campeonato Paranaense de 2026.

O Furacão não vence o maior rival há cinco confrontos consecutivos. Ao considerar também os duelos disputados pela Taça FPF, a sequência sem triunfos sobe para sete partidas, o que aumenta a pressão sobre o Rubro-Negro para o clássico deste fim de semana.

Apesar do retrospecto recente desfavorável, o Athletico aposta no fator casa para tentar reverter a situação.

Jogando na Arena da Baixada, o clube tem histórico positivo em clássicos e espera contar com o apoio da torcida para buscar a vitória e se manter bem posicionado na tabela do Estadual.

Retrospecto recente do Atletiba

Nos últimos dez confrontos entre Athletico e Coritiba, o equilíbrio marca o clássico, com resultados variados em diferentes competições:

Athletico 0x1 Coritiba – Taça FPF

Coritiba 0x0 Athletico – Taça FPF

Coritiba 0x0 Athletico – Série B 2025

Athletico 0x1 Coritiba – Série B 2025

Coritiba 0x0 Athletico – Campeonato Paranaense 2025 (1ª fase)

Coritiba 1x1 Athletico – Campeonato Paranaense 2024 (1ª fase)

Coritiba 2x0 Athletico – Campeonato Brasileiro 2023

Athletico 3x2 Coritiba – Campeonato Brasileiro 2023

Athletico 1x1 Coritiba – Campeonato Paranaense 2023

Athletico 1x0 Coritiba – Campeonato Brasileiro 2022

O clássico deste sábado promete clima de decisão, com o Athletico buscando retomar o caminho das vitórias no Atletiba e o Coritiba tentando manter a sequência positiva diante do rival.









​⚽ Athletico-PR vs. Coritiba

​📅 Data: 17 de janeiro (Sábado)

​🕓 Horário: 16:00

​🏟️ Local: Arena da Baixada

​📺 Onde Assistir: ​Rede Furacão / Canal GOAT / ​RIC Record