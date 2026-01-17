Izzy Mais
Economia

Cristiano Ronaldo lidera ranking dos atletas mais bem pagos do mundo em 2025

Dim Dim ?

68
O atacante português Cristiano Ronaldo ocupa o primeiro lugar no ranking dos atletas mais bem pagos do planeta em 2025, com ganhos estimados em US$ 260 milhões, segundo levantamento divulgado pelo Sportico na última quarta-feira (14).

O valor considera salários, premiações e receitas comerciais ao longo do ano-calendário. Assim como em edições anteriores, nenhuma mulher aparece entre os 100 primeiros colocados da lista.

💰Lista reúne estrelas de diferentes esportes

O top 10 do ranking é formado por atletas de futebol, boxe, basquete, beisebol, golfe e Fórmula 1, evidenciando a diversidade de modalidades com maior impacto financeiro no esporte mundial.

Além de Cristiano Ronaldo, nomes consagrados como Canelo Álvarez e Lionel Messi  figuram entre os mais bem remunerados.

No beisebol, o destaque é o dominicano Juan Soto, que aparece com US$ 129,2 milhões em ganhos estimados.

Já no basquete, o astro da NBA LeBron James, ocupa posição de destaque com US$ 128,7 milhões.

O futebol europeu também marca presença com o francês Karim Benzema, que soma US$ 115 milhões no período analisado.

📊Metodologia do levantamento

Este é o 5º ranking anual do Sportico dedicado aos atletas mais bem pagos do mundo.

As estimativas levam em conta os ganhos registrados ao longo de todo o ano de 2025, incluindo contratos esportivos, bônus, premiações e acordos comerciais.

Publicado em:
Atualizado em:

