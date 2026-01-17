Conth Contabilidade
Esportes

Athletico vence o Operário por 2 a 0 e assume a liderança do Grupo A

Campeonato Paranaense 2026

58
O Athletico-PR venceu o Operário-PR por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (14), na Arena da Baixada, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos do Campeonato Paranaense de 2026.

A etapa inicial foi marcada por forte disputa no meio-campo, excesso de erros individuais e poucas oportunidades claras de gol.

O Athletico tentou levar perigo principalmente em finalizações de fora da área, mas não conseguiu transformar as tentativas em chances efetivas. Do outro lado, o Operário pouco produziu ofensivamente e não exigiu defesas do goleiro Mycael.

No segundo tempo, o cenário mudou nos minutos iniciais. O Athletico apresentou dificuldades na troca de passes e passou a sofrer pressão do Operário. Aos seis minutos, Mycael evitou o gol visitante ao defender finalização de Aylon, que saiu cara a cara com o goleiro.

Com o passar do tempo, o Rubro-Negro ajustou a marcação e passou a controlar as ações. A abertura do placar veio aos 20 minutos, em jogada de bola parada. Após cobrança de escanteio de Gilberto, Luiz Fernando desviou de cabeça na primeira trave, e Bruninho, livre na segunda, completou para o fundo da rede.

O segundo gol foi marcado aos 36 minutos, em um lance inusitado. Belezi cobrou uma falta do círculo central em direção à área, a bola quicou no gramado, encobriu o goleiro e morreu no fundo das redes, ampliando a vantagem athleticana.

Nos minutos finais, o Operário tentou pressionar em busca do desconto. Aos 43, Léo Gaúcho finalizou com perigo, mas novamente Mycael apareceu bem para garantir o resultado.

Com a vitória, o Athletico chegou aos sete pontos e empatou com o Londrina na liderança do Grupo A. Já o Operário segue sem vencer no Estadual e ocupa a última colocação do Grupo B, com apenas um ponto somado.

Na próxima rodada, o Athletico disputa o clássico contra o Coritiba, neste sábado (17), às 16h, na Arena da Baixada. O Operário entra em campo no domingo (18), às 18h30, fora de casa, contra o São Joseense, na Vila Capanema.



Ficha Técnica

Athletico 2 x 0 Operário

Campeonato Paranaense – 3ª rodada


Athletico: Mycael; Gilberto, Habraão (Lucas Belezi), Léo Pelé e Claudinho; Riquelme, Raul (Alejandro Garcia) e João Cruz (Dudu Kogitski); Leozinho (Bruninho), Felipe Chiqueti (Mastriani) e Luiz Fernando (Lucas Marezi). Técnico: Odair Hellmann.

Operário: Elias; André Dantas (Zuluaga), Cuenú (Neto Paraíba), Jhan Torres e Moraes; Índio, Vinicius Diniz e Boschilia; Hildeberto (Léo Gaúcho), Aylon (Kauã Gomes) e Pedro Vilhena (Dudu Mosconi). Técnico: Alex.


🗓️ Data e horário: domingo, 15 de setembro de 2024, às 18h30.

📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Lucas Casagrande (PR).

🚩 Assistentes: Sidmar Dos Santos Meurer e Luis Henrique Campanhoni Amadori (PR).

⚽ Gols: Bruninho (20/2º) e Lucas Belezi (36/2º).

🟨 Cartões Amarelos: Gilberto, Dudu (CAP); Moraes, (OFEC)

🏟️ Público: 16.568 pessoas

Athleticoathletico pr#campeonato ParanaenseOperárioOperário-PRFutebolArena da Baixada
