Coritiba empata com o Londrina no Couto e segue sem vencer

Piás do Couto saíram atrás, viraram o placar, mas acabaram cedendo o empate ao Tubarão

Coritiba empata com o Londrina no Couto e segue sem vencer

O Coritiba ficou no empate em 2 a 2 com o Londrina, na noite deste sábado (10), no Couto Pereira, em Curitiba, em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Paranaense de 2026.

Com o placar, o Coxa concluiu a sequência prevista com a equipe sub-20 somando um empate e uma derrota, ocupando a terceira posição do Grupo B. O Londrina, por sua vez, mantém a liderança do Grupo A, agora com quatro pontos conquistados.

O Tubarão saiu na frente ainda no primeiro tempo, quando Iago Teles converteu cobrança de pênalti. A resposta alviverde veio também da marca da cal, com Tiago Cóser deixando tudo igual. No lance que antecedeu o gol de empate, o zagueiro Wallace foi expulso, obrigando o Londrina a atuar com um jogador a menos durante todo o segundo tempo.

Na etapa complementar, Matheus Dias marcou aos 28 minutos e colocou o Coritiba em vantagem. Apesar da inferioridade numérica, o Londrina mostrou poder de reação e chegou ao empate aos 41, com Kevyn. Pouco depois, André Cardoso recebeu cartão vermelho, e o Coxa terminou a partida com dois atletas a mais em campo, mas não conseguiu transformar a superioridade em vitória.

O início foi favorável ao Coritiba, que soube explorar o gramado molhado e criou boas oportunidades, exigindo intervenções importantes do goleiro Maurício Kozlinski. Mesmo assim, quem abriu o marcador foi o Londrina. Aos 18 minutos, João Tavares sofreu pênalti, e Iago Teles bateu com precisão para fazer 1 a 0.

O Coxa manteve a pressão e foi recompensado aos 44 minutos. Após confusão na área em razão das condições do campo, Wallace bloqueou a bola com a mão, foi expulso, e Tiago Cóser converteu a penalidade, decretando o empate antes do intervalo.

Com vantagem numérica, o Coritiba passou a controlar mais a posse e tentou impor ritmo ofensivo desde os primeiros minutos. A equipe, porém, encontrou dificuldades diante do bom posicionamento defensivo do Londrina e das defesas inspiradas de Kozlinski.

A insistência alviverde resultou no gol da virada aos 28 minutos, com Matheus Dias. Atrás no placar, o Londrina se lançou ao ataque mesmo com um jogador a menos e foi premiado. Aos 41, Moccelin cruzou, Crysthyan ajeitou e Kevyn completou para o gol, deixando tudo igual novamente.

Nos minutos finais, o Londrina ainda perdeu André Cardoso, expulso aos 44. Mesmo com dois atletas a mais, o Coritiba não conseguiu pressionar o suficiente para buscar a vitória.

Na sequência do Estadual, o Coritiba volta a campo na terça-feira (13), às 20h, quando enfrenta o Maringá fora de casa. Já o Londrina joga como visitante na quarta-feira (14), também às 20h, diante do Azuriz.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Paranaense – 2ª rodada

Coritiba 2 x 2 Londrina

Coritiba: Benassi; Lucas Taverna (Paulo Roberto), Guilherme Aquino, Tiago Cóser e João Almeida; Vitor Tissi, Miguel (Matheus Dias) e Jean Gabriel (Ruan Lima); Felipe Guimarães, Brayan (Ruan Assis) e Thiago Azaf. Técnico: PC de Oliveira.

Londrina: Maurício Kozlinski; Mucuri, Wallace, Yago Lincoln e Rafael Monteiro; André Luiz, Lucas Marques (André Cardoso) e João Tavares (Jotta); Vitinho Mota (Paulino Moccelin), Bruno Santos (Gabriel Lacerda) e Iago Teles (Crysthyan). Técnico: Allan Aal.

Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)

Horário: 18h30

Árbitro: Lucas Casagrande

Auxiliares: Sidmar dos Santos Meurer e Luis Henrique Campanhoni Amadori

Gols: Iago Teles (LEC), aos 18’/1ºT; Tiago Cóser (CFC), aos 44’/1ºT; Matheus Dias (CFC), aos 28’/2ºT; Kevyn (LEC), aos 41’/2ºT.

Cartão amarelo: Ruan Assis (CFC).

Cartões vermelhos: Wallace (LEC), aos 42’/1ºT; André Cardoso (LEC), aos 44’/2ºT.

Público total: 7.693 pessoas

Renda: R$ 290.920,00

Coritiba, coxa branca, alviverde, Paranaense 2026, Londrina, Tubarão
