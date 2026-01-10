Conth Contabilidade
Esportes

Athletico vence o Andraus na estreia do Paranaense

Campeonato Paranaense 2026

172
Duda Matoso/athletico.com.brAthletico vence o Andraus na estreia do Paranaense

O Athletico iniciou a temporada 2026 com o pé direito ao vencer o Andraus por 2 a 1, na noite da última quinta-feira (8), pela rodada de abertura do Campeonato Paranaense.

Atuando na Arena da Baixada, em Curitiba, o Furacão apostou em uma equipe formada por jovens e garantiu os primeiros três pontos na competição.

O placar foi aberto nos acréscimos do primeiro tempo. Aos 46 minutos, Felipe Chiqueti apareceu livre pelo lado esquerdo, avançou até a área e finalizou, sem chances para o goleiro, colocando o Rubro-Negro em vantagem.

Na etapa final, o Athletico ampliou aos 10 minutos com Bruninho, principal destaque das categorias de base do clube. O meia-atacante recebeu pela direita, deixou a marcação para trás e bateu colocado, acertando o canto e fazendo um belo gol.

O Andraus conseguiu diminuir aos 37 minutos do segundo tempo, com Kaio Cézar.

Nos instantes finais, João Pedro chegou a balançar as redes e empatar a partida, mas o gol foi anulado por impedimento.

Com o triunfo, o Athletico soma três pontos na tabela do Estadual.

O próximo compromisso do Furacão será no domingo (11), às 17h30 (horário de Brasília), novamente na Arena da Baixada, diante do Cianorte.

Já o Andraus volta a campo no mesmo dia, às 16h, quando recebe o São Joseense.


Ficha Técnica

Andraus 1 x 2 Athletico
Campeonato Paranaense – 1ª rodada

Andraus: Luiz Carlos; Cleiton, Gabriel, Daniel e Ronald Cruz (Tiago Brito); Caio Lino, Thiago Primão e Valdivia; Lisboa (João Pedro), Lucão e Caio Cézar (Fábio). Técnico: Claudemir Sturion.

Athletico: Matheus Soares; GIlberto, Lucas Belezi, Habraão e Claudinho (Gustavo Veiga); Riquelme, João Cruz (Kayke) e Dudu Kogitski; Bruninho (Lucas Marezi), Felipe Chiqueti (Sorriso) e Renan Peixoto (Renan Viana). Técnico: João Correia.

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 8 de janeiro de 2026, às 20h30.
📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR).
🔎 Árbitro: Cristian Emanuel Rocha Lima (PR).
🚩 Assistentes: Joao Fabio Machado Brischiliari e Carlos Eduardo Zarpelon (PR).
⚽ Gols: Felipe Chiqueti (26/1º); Bruninho (10/2º); Caio Cézar (36/2º).
🟨 Cartões Amarelos: Thiago Primão (CAB); Gilberto, Bruninho (CAP)
🏟️ Público: 4.778 pessoas

Tags:
Athletico#campeonato Paranaenseathletico prfuracãoArena da BaixadaFutebol
Publicado em:
Atualizado em:

