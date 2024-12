O ano do Paraná Clube

A temporada de 2024 marcou um importante capítulo na história do Paraná Clube, que viveu um processo de reestruturação após enfrentar quase um ano sem participar de competições oficiais.

Com foco exclusivo no Campeonato Paranaense da Segunda Divisão, o Tricolor se sagrou campeão ao derrotar o Rio Branco de Paranaguá na final. Ambos os times garantiram o acesso à elite do futebol estadual.

A torcida tricolor teve um papel crucial na campanha. Com grande presença nos jogos realizados na Ligga Arena, no Couto Pereira e na Vila Capanema, o Paraná Clube registrou uma média de público superior à de várias equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, mesmo atuando na segunda divisão estadual.

Apesar de ainda não competir em torneios nacionais, o clube deu sinais claros de recuperação ao buscar equilíbrio financeiro e estrutural, mirando uma volta ao cenário competitivo nacional.

Para 2025, o Paraná Clube já traça novos desafios. Além da disputa da Série A do Paranaense, a equipe buscará o título da Copa FPF, que oferece uma vaga na Copa do Brasil de 2026.

A reestruturação segue como prioridade, com o objetivo de consolidar o clube e mirar voos mais altos no futuro.