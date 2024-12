Jorge & Mateus anunciam turnê de 20 anos e pausa na carreira

A dupla sertaneja Jorge & Mateus revelou na última segunda-feira (9) que celebrará seus 20 anos de carreira com uma turnê especial em 2025.

Após essa etapa, os cantores planejam dar uma pausa por tempo indeterminado.

Em entrevista ao jornalista André Piunti, eles explicaram que pretendem aproveitar esse período para "descansar, curtir e compor".

Uma trajetória de sucesso

Jorge Barcelos e Mateus Liduário, naturais de Itumbiara, Goiás, são referências no sertanejo universitário, gênero que ajudaram a popularizar em todo o Brasil.

A parceria começou em 2005, quando ambos já se destacavam em suas carreiras solo. A química musical os uniu, e a dupla passou a se apresentar em bares e pequenos eventos, conquistando rapidamente a atenção do público.

O reconhecimento nacional veio em 2007, com o álbum Ao Vivo em Goiânia, que trouxe sucessos como "Pode Chorar" e "De Tanto Te Querer".

Desde então, Jorge & Mateus acumularam uma coleção de hits que marcaram gerações, incluindo “Amo Noite e Dia”, “Voa Beija-Flor” e “Os Anjos Cantam”.

Inovação e impacto no sertanejo

Reconhecidos como pioneiros do sertanejo universitário, Jorge & Mateus transformaram o cenário musical ao incorporar elementos de pop, rock e música eletrônica ao estilo tradicional.

Essa mistura os tornou ícones de uma nova era do gênero, levando a música sertaneja a públicos diversificados e consolidando-a no mainstream brasileiro.

Shows e conquistas

As apresentações ao vivo são um dos pontos altos da carreira da dupla, que já lotou estádios e festivais tanto no Brasil quanto no exterior.

Além disso, Jorge & Mateus acumulam recordes em plataformas digitais, com bilhões de streams e milhões de fãs acompanhando suas produções.

Legado e futuro

Com quase duas décadas de história, Jorge & Mateus se mantêm como uma das duplas mais influentes da música brasileira. Suas letras, que falam de amor e saudade, seguem emocionando fãs de diferentes gerações.

Apesar do anúncio da pausa, a turnê comemorativa promete ser mais um marco na trajetória de dois artistas que redefiniram o sertanejo no país.

Ingressos

Os ingressos para turnê de 20 anos de Jorge e Mateus começam a ser vendidos na próxima quinta-feira, 12 de dezembro.