Série da Netflix ignora figuras importantes da vida de Senna

A minissérie Senna, produzida pela Netflix, tem gerado grande expectativa entre fãs do tricampeão de Fórmula 1.

Contudo, a produção também enfrenta críticas pela ausência de personagens marcantes na trajetória pessoal do piloto, como a última namorada Adriane Galisteu e Américo Jacoto Júnior, assessor e melhor amigo de Senna.

Tempo reduzido e polêmicas sobre sexualidade

A participação de Adriane Galisteu, última namorada de Senna, foi reduzida na série, o que provocou reações entre fãs que esperavam uma abordagem mais abrangente sobre a vida pessoal do piloto.

Além disso, chamou a atenção a exclusão de Américo Jacoto Júnior, amigo próximo e figura recorrente no círculo íntimo do piloto.

Jacoto Júnior, que costumava acompanhar Senna em viagens e eventos, era alvo constante de especulações sobre a natureza da amizade entre os dois.

Rivais como Nelson Piquet alimentaram os rumores com insinuações sobre a sexualidade de Senna, sugerindo que ele “não gostava de mulheres”.

Senna rebate insinuações e lamenta afastamento

Em 1990, em entrevista à revista Playboy, Senna repudiou os boatos com veemência, classificando-os como absurdos. Ele descreveu Jacoto Júnior como um amigo de infância e uma figura quase fraterna em sua vida. “Era como um irmão para mim”, disse o piloto, que atribuiu o desgaste da amizade a os co mentários maldosos.

O impacto das especulações foi profundo: a relação entre Senna e Júnior nunca se recuperou. Em declarações posteriores, o tricampeão lamentou o distanciamento, que definiu como uma “destruição muito grande” para ambos. Segundo o piloto, a amizade com Júnior foi marcada por aprendizados e companheirismo, mas acabou minada pela pressão externa.

Críticas à narrativa da série

A ausência de Júnior e a pouca abordagem no relacionamento com Adriana, na minissérie sobre Ayrton Senna reacende discussões sobre a fidelidade da produção à vida do piloto.





A decisão de excluir ou reduzir a presença de figuras-chave em sua trajetória gera questionamentos sobre a abordagem adotada e cria lacunas na narrativa.





Como, então, retratar a vida de um ícone sem incluir pessoas que desempenharam papéis decisivos em momentos fundamentais de sua carreira?





Essa escolha editorial provoca reflexões sobre o equilíbrio entre liberdade criativa e a responsabilidade de apresentar uma versão precisa da história de um dos maiores nomes do automobilismo global.





Adriane Galisteu e Ayrton Senna

Foto: Reprodução/Instagram / Contigo





--------------------------------------------------------------------









Já assistiu a "Senna" na Netflix?

--------------------------------------------------------------------









🤔🛠🚿

"Pensou em Elétricos e Hidráulicos"

Fone: (41) 3035-5996

---------------------------------------------------------------------