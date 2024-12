Athletico é rebaixado no ano do centenário

Na tarde deste domingo (8), o Athletico Paranaense foi derrotado pelo Atlético-MG por 1 a 0, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

O revés decretou o rebaixamento do Furacão à Série B, justamente no ano em que o clube celebra seu centenário.

Este é o quarto rebaixamento na história do Athletico, que não disputava a Segunda Divisão há 13 anos.

Primeiro tempo

A partida começou morna, marcada pelo nervosismo das equipes e pela ausência de público na Arena MRV, o que resultou em um clima frio.

Apesar disso, o Atlético-MG criou as principais oportunidades. Aos 11 minutos, Rubens quase abriu o placar após assistência de Deyverson, mas parou em grande defesa de Mycael.

O time mineiro voltou a assustar aos 27 minutos, quando Saravia cruzou rasteiro para a área e Mycael salvou novamente.

O Athletico, por sua vez, chegou com perigo apenas nos acréscimos, mas Pablo errou a finalização de cabeça.

Segundo tempo:

A etapa final foi mais movimentada, com os dois times buscando o gol.

Aos 11 minutos, Cuello arriscou de fora da área e obrigou Everson a uma difícil defesa. Logo em seguida, Gustavo Scarpa respondeu pelo Atlético, mas Mycael manteve o empate com outra boa intervenção.

O lance mais perigoso do Galo veio aos 15 minutos, quando Hulk soltou uma bomba de fora da área e viu Mycael evitar o gol com uma defesa espetacular, desviando a bola no travessão.

O Athletico teve sua melhor chance aos 24 minutos, em cabeçada de Pablo que também explodiu no travessão.

No minuto seguinte, o Atlético-MG conseguiu o lance decisivo: Rubens foi derrubado na área e Hulk cobrou o pênalti. Mycael defendeu, mas no rebote, Rubens marcou o único gol da partida.

Consequências do resultado

Com o triunfo, o Atlético-MG encerrou sua participação no campeonato e alcançou uma vaga na Copa Sul-Americana de 2025.

Já o Athletico, rebaixado, agora volta suas atenções para a reconstrução visando 2025.





FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro – 38ª rodada

Atlético-MG 1 x 0 Athletico-PR

Local: Arena MRV, Belo Horizonte

Gol: Rubens, aos 28’ do 2ºT (CAM)

Cartões amarelos: Palacios (CAM); Canobbio, Fernandinho, Thiago Heleno (CAP).

Público: Portões fechados

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (FIFA-RS)

Atlético-MG: Éverson; Saravia, Battaglia, Junior Alonso e Guilherme Arana; Gustavo Scarpa, Fausto Vera (Lyanco), Alan Franco e Rubens (Igor Gomes); Hulk e Deyverson (Alisson). Técnico: Lucas Gonçalves.

Athletico: Mycael; Leo Godoy (Nikão), Lucas Belezi, Thiago Heleno e Esquivel (Fernando); Fernandinho, Erick (Christian) e Felipinho (Emersonn); Canobbio, Cuello e Pablo. Técnico: Lucho González.

