Athletico perde para o Bragantino e aumenta a chance de rebaixamento

Uma noite desastrosa na Ligga Arena marcou o confronto do Athletico contra o Bragantino. Em uma atuação muito abaixo do esperado, o Furacão perdeu por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (5). O desempenho decepcionante frustrou os mais de 41 mil torcedores presentes no Caldeirão, que esperavam ver o Rubro-Negro afastar de vez o risco de rebaixamento. Porém, o resultado acabou sendo exatamente o oposto.

Em campo, o Athletico acumulou erros. Começou desatento, permitindo que Eduardo Sasha abrisse o placar. Em seguida, passou a atuar de forma desesperada, com falhas nos passes e excesso de cruzamentos. Ainda assim, conseguiu o empate com Erick após uma jogada aérea. No entanto, o time da casa não conseguiu manter a calma, e em um lance de desorganização, Sasha aproveitou para marcar novamente e decretar a vitória do Bragantino.

Com essa derrota, o Athletico precisa vencer o Atlético-MG no próximo domingo (8), às 16h, na Arena MRV, que terá portões fechados. Apenas uma vitória garante a permanência do time na Série A sem depender de outros resultados. Caso não consiga vencer, terá que torcer por tropeços de Fluminense ou Bragantino para escapar do rebaixamento. Ao final do jogo, a insatisfação tomou conta da torcida, com alguns tentando invadir o gramado, sendo contidos pela intervenção do Batalhão de Choque da Polícia Militar.





Visite nosso site: adseletro.com.br





FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro 2024

37ª rodada – 5/12/2024

Athletico 1 x 2 Bragantino

Athletico: Mycael; Léo Godoy (Fernandinho), Lucas Belezi, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Felipinho (Di Yorio) e Christian (Bruno Zapelli); Nikão (Canobbio), Cuello, e Pablo (Emersonn).

Técnico: Lucho González.

Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado (Douglas Mendes), Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba (Luan Cândido); Matheus Fernandes (Jadsom Silva), Lucas Evangelista, Lincoln (Guilherme Borges) e Jhon Jhon; Eduardo Sasha e Vinicinho (Raul).

Técnico: Fernando Seabra.

Local: Ligga Arena, em Curitiba.

Renda: R$ R$ 1.010.535,00.

Público total: 41.626 (39.779 pagantes).



Gols: Erick, aos 28/2º (CAP); Eduardo Sasha, aos 15/1º e aos 36/2º (BRA).

Cartões amarelos: Fernandinho (CAP); Pedro Henrique, Matheus Fernandes, Eduardo Sasha (BRA).



Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (FIFA-PE).

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (FIFA-GO) e Luanderson Lima dos Santos (FIFA-BA).

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).