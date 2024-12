Mycael 'fecha o gol' e garante o empate

Um empate importante, mas com um sabor amargo. Foi com essa mistura de sentimentos que o Athletico deixou o campo da Fonte Nova. O empate em 1 a 1 contra o Bahia, na tarde deste domingo (24), em Salvador, é positivo na luta para escapar do rebaixamento. No entanto, mais uma vez o time sofreu um gol nos acréscimos, precisamente aos 48 minutos do segundo tempo. Apesar disso, uma vitória em um dos três jogos restantes deve garantir o Furacão na Série A de 2025.

A equipe começou a partida com uma postura semelhante à adotada contra o Atlético-MG, priorizando a defesa e buscando ataques rápidos com Cuello. Porém, ao longo do jogo, o Athletico acabou se limitando a uma postura defensiva, mesmo sem sofrer grande pressão do Bahia. O primeiro tempo terminou sem grandes sustos para os goleiros e com poucas emoções.

No segundo tempo, o jogo ficou mais intenso. O goleiro do Athletico fez boas defesas e contou com a sorte, como no lance em que um cruzamento de Everton Ribeiro acabou batendo na trave. Mas Cuello voltou a ser decisivo ao criar uma bela jogada que resultou no gol de Nikão. Com a vantagem no placar, o Furacão recuou completamente, mas, mais uma vez, um erro defensivo custou caro. Gamarra falhou, e Biel desviou o chute de Everaldo para empatar o jogo.

Com o empate, o Rubro-Negro chegou a 41 pontos. Agora, uma vitória contra o Fluminense, no próximo domingo, pode confirmar de vez a permanência do Athletico na Série A.





FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro 2024

35ª rodada – 24/11/2024

Bahia 1 x 1 Athletico

Bahia: Adriel; Gilberto (Biel), Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas (De Pena) e Éverton Ribeiro; Cauly (Everaldo), Luciano Rodríguez e Ademir (Tiago). Técnico: Rogério Ceni.

Athletico: Mycael; Leo Godoy, Lucas Belezi, Matteo Gamarra e Esquivel; Gabriel, Felipinho (João Cruz) e Bruno Zapelli (Christian); Nikão (Fernando), Cuello (Fernandinho) e Pablo (Emersonn). Técnico: Lucho González.

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador.

Público: 26.307.

Renda: R$ 816.275,00.

Gols: Nikão, aos 16' 1T (CAP); Biel, aos 47' do 2ºT (BAH).

Cartões amarelos: (BAH); Mycael, Fernando (CAP).

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (FIFA-PE).

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA-CE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE).

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP).