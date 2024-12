Brasil empata com o Uruguai e decepciona a torcida em Salvador

Em Salvador, o Brasil se esforçou do início ao fim, mas ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Uruguai nesta terça-feira (19), na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A equipe uruguaia saiu na frente com um gol de Valverde, enquanto Gerson, com um belo chute, garantiu a igualdade.

A primeira etapa foi bastante movimentada, mas apresentou poucas oportunidades claras para ambas as equipes. O Brasil teve maior posse de bola, mas sofreu novamente com falhas defensivas, especialmente na entrada da área.

Raphinha tentou um chute de fora da área, e Valverde respondeu na sequência. Nos minutos finais do primeiro tempo, o Brasil teve sua melhor chance quando Igor Jesus cabeceou após cobrança de escanteio, mas Rochet fez uma grande defesa.

No segundo tempo, Vini Jr quase marcou logo no início, mas a bola passou próxima ao gol e foi para fora. Aos 10 minutos, Valverde, que já vinha ameaçando, acertou um chute de fora da área no canto esquerdo de Éderson, abrindo o placar para o Uruguai.

Dorival Júnior reagiu rapidamente, substituindo Igor Jesus e Abner por Luiz Henrique e Gabriel Martinelli, tornando o time mais ofensivo. Ainda assim, o Brasil seguiu desorganizado, mas insistiu no ataque. Aos 16 minutos, Raphinha cruzou pela esquerda, a defesa uruguaia afastou, e a bola sobrou para Gerson, que finalizou de primeira, marcando um golaço para empatar o jogo.

Mesmo pressionando até o apito final, o Brasil não conseguiu superar novamente a defesa uruguaia para garantir a vitória.

O ano terminou de forma frustrante para a seleção brasileira, com um total de seis vitórias, sete empates e apenas uma derrota em 2024. Com esses resultados, o Brasil caiu para a quinta posição na tabela, somando 18 pontos. Já o Uruguai ocupa a vice-liderança, com 20 pontos.

A seleção brasileira voltará a campo contra a Colômbia em 20 de março de 2025. No mesmo dia, o Uruguai enfrentará a Argentina.

FICHA TÉCNICA

Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 - Série B 2024

12ª rodada – 19/11/2024

Brasil 1 x 1 Uruguai

Brasil: Éderson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner (Gabriel Martinelli); Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Savinho (Estêvão), Vini Jr e Igor Jesus (Luiz Henrique).

Técnico: Dorival Júnior.

Uruguai: Rochet; Varela, Giménez, Olivera e Saracchi; Ugarte, Bentancur e Valverde; Maxi Araújo, Pellistri e Darwin Núñez (Aguirre).

Técnico: Marcelo Bielsa.

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador.

Gols: Valverde, aos 10' do 2ºT (URU); Gerson, aos 16' do 2ºT (BRA).

Cartões amarelos: Raphinha (BRA); Ugarte (URU).

Árbitro: Piero Maza (CHI).

Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e José Retamal (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI).