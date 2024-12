Craques do passado jogam em prol do Hospital Pequeno Príncipe

No último Domingo (17), a Ligga Arena foi palco de um evento inesquecível: o Jogo das Estrelas, que reuniu lendas do futebol em prol do Hospital Pequeno Príncipe, o maior hospital pediátrico da América Latina. O espetáculo, marcado por solidariedade e emoção, trouxe um grande público ao estádio, com mais de 27 mil torcedores.





Dois times históricos protagonizaram a partida: o Barça Legends, com astros como Romário, Rivaldo e Edmílson, enfrentou o Pelé Legends, representando o Hospital Pequeno Príncipe, que contou com craques como Cafu, Ricardinho e Amaral. Apesar do clima descontraído, a rivalidade em campo trouxe momentos de pura nostalgia para os fãs do esporte.





O placar final ficou em 2 a 1 para o Barça Legends. Rivaldo e Saviola marcaram os gols para o time espanhol, enquanto Richarlyson deixou o dele para o Pelé Legends. Mas o resultado dentro das quatro linhas foi apenas um detalhe. O verdadeiro objetivo da partida foi arrecadar fundos e dar visibilidade ao trabalho essencial realizado pelo Hospital Pequeno Príncipe, que cuida de milhares de crianças não só de Curitiba, mas de todo o Brasil.





Com jogadas que relembraram a magia do futebol de outros tempos e a presença calorosa do público, o evento cumpriu sua missão de unir o esporte à solidariedade, reafirmando o poder do futebol de transformar vidas dentro e fora de campo.





Acesse no site adseletro.com.br





FICHA TÉCNICA

Jogo Solidário – 17/11/2024

Pelé Pequeno Príncipe Legends 1 x 2 Barça Legends

Pelé Pequeno Príncipe Legends:Fernando Prass; Cafu, Lugano (Zé Roberto), Miranda e Richarlyson (Alex); Josué (Amaral), Ricardinho (D'Alessandro), Zé Roberto (Tinga), Djalminha (Mancini) e D’Alessandro (Wasshington); Edmundo (Marques). Técnico: Elano.

Diretor técnico: Carlinhos Neves.

Barça Legends Angoy (Guzmán);Adriano (Okunowo), Dehu, Navarro (Francesco Coco) e Sergi Barjuán; Edmilson, Trashorras, Giovanni (Jofre Mateu) e Rivaldo (Jonathan Soriano); Saviola (Nolito) e Romário (Saviola).

Técnico: Albert Ferrer.

Diretor técnico: Josep Maria Meseguer.





Local: Ligga Arena, em Curitiba.

Público total: 27.787 pessoas.





Gols: Rivaldo, aos 14' 1T (FCB); Richarlyson, aos 4' 2t (HPP); Saviola aos 40' do 2ºT.

Árbitra: Lais Aparecida Zavoiski (PR).

Assistentes: Jennifer Cassiane Soares (SC) e Betsi de Oliveira (PR).