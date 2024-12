Athletico vence Atlético-MG e estabelece recorde de público

Na noite deste sábado (16/11), o Athletico-PR derrotou o Atlético-MG por 1 a 0 em partida atrasada da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto foi realizado na Ligga Arena, em Curitiba, e registrou a maior presença de público da história do estádio, com 40.935 torcedores.

Primeiro Tempo

A urgência pela vitória de ambas as equipes ficou evidente desde o início do jogo. A partida foi marcada por um ritmo intenso e aberto, com as equipes trocando passes e buscando jogadas rápidas.

Logo aos 7 minutos, Cuello fez um cruzamento rasteiro perfeito para Pablo, que, livre na pequena área, escorregou e perdeu uma grande chance. Aos 19 minutos, depois de outro cruzamento rasteiro de Godoy, Pablo tentou alcançar a bola, mas não conseguiu. Na sequência, Nikão passou para ele, que, novamente frente a frente com o gol, deixou a bola escapar e perdeu outra oportunidade clara.

Aos 23 minutos, em um rápido contra-ataque, Julimar avançou com velocidade, cruzou o campo e finalizou de fora da área, com a bola passando perto da trave.

Aos 27 minutos, Cuello, em uma tentativa de longa distância, acertou um chute preciso no ângulo, marcando um belo gol para o Athletico.

Na sequência, a defesa do Atlético-MG vacilou, e Pablo, em boa posição, avançou livre, mas sua finalização de fora da área saiu ao lado do gol.

Já nos acréscimos, o Galo tentou uma surpresa com Scarpa, que chutou de longe, mas Mycael fez uma boa defesa, espalmando a bola.

Segundo Tempo

Com a vantagem no placar, o Athletico recuou para uma postura mais defensiva, deixando o Atlético-MG tomar a iniciativa.

A equipe mineira voltou do intervalo com duas alterações, buscando maior poder ofensivo.

Apesar do aumento no volume de jogo, o Atlético-MG não conseguiu transformar suas investidas em oportunidades claras de gol.

Aos 28 minutos, João Cruz cobrou uma falta pela direita, e Thiago Heleno cabeceou com perigo, mas o goleiro Everson fez uma grande defesa. No minuto seguinte, Cuello avançou pela esquerda, entrou na área e rolou para Nikão, que finalizou por cima do gol.

Já nos acréscimos, em rápido contra-ataque, Cuello invadiu a área, mas foi desarmado na hora do chute. A bola sobrou para Christian, que também finalizou sobre o travessão.

Situação na tabela e próximos jogos

Com a vitória, o Athletico subiu para a 14ª posição, com 37 pontos, deixando a zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o time enfrenta o Atlético-GO, lanterna do campeonato, na Ligga Arena, em Curitiba, na quarta-feira (20).

Ficha Técnica

Campeonato Brasileiro 2024

19ª rodada (jogo atrasado) – 16/11/2024

Athletico 1 x 0 Atlético-MG

Athletico: Mycael; Léo Godoy, Lucas Belezi, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel, Erick (Fernandinho) e Nikão (Christian); Cuello, Julimar (João Cruz) e Pablo (Fernando). Técnico: Lucho González.

Atlético-MG: Everson; Saravia (Mariano), Lyanco, Battaglia e Rubens (Alisson); Otávio (Paulinho), Fausto Vera, Gustavo Scarpa e Bernard (Igor Gomes); Hulk e Deyverson (Alan Kardec). Técnico: Gabriel Milito.





Local: Ligga Arena, em Curitiba.

Gols: Cuello, aos 27' 1T (CAP).

Cartões amarelos: Pablo, Nikão (CAP); Gustavo Scarpa, Lyanco (CAM).

Público Pagante: 40.443

Público Total: 40.935

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP).

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Leandro Matos Feitosa (SP).

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).





