Com a pandemia, diversas mães da Vila Torres, de Curitiba, acabaram perdendo os seus empregos e passaram a viver exclusivamente de doações. Uma das moradoras do bairro, Mara Aparecida, mora com seu esposo e neto de 11 anos e conta que a situação está bem difícil para a sua família. “Meu netinho é cadeirante, estamos sem fonte de renda e se não fossem as doações não sei como estaríamos vivendo. Agradeço muito, pois vou poder ter um Dia das Mães mais farto e mais feliz”.

Além de Mara, outras 169 mães da Vila Torres receberam uma cesta de alimentos da Corrente de Esperança Condor, neste dia 6 de maio, na Capela Nossa Senhora Aparecida. A ação, que é viabilizada em parceira com os fornecedores da rede, está doando 251.203 kg de alimentos, o equivalente a mais de 21 mil cestas e R$ 1.041.573,51. Os alimentos estão sendo repassados para todas as cidades onde o Condor atua.

Para a comunidade da Vila Torres, a rede doou 2,5 toneladas de alimentos, distribuídas em 170 cestas para as mães selecionadas pelo Padre Parron, da Congregação Missionário do Santíssimo Redentor. “Com a pandemia, tivemos muitas famílias sem ter nem o necessário para comer e essa doação do Condor vem nos ajudar no combate à fome”, disse Parron.

“O Condor decidiu criar uma corrente que ajude a população a passar por essas dificuldades com mais esperança e tranquilidade e esta entrega é uma forma que encontramos para demonstrar toda a nossa gratidão pelas mães, além de proporcionar um dia mais farto e alegre para elas”, disse o diretor de operações do Condor, Maurício Bendixen.

O Condor já entregou 198.532 kg de alimentos para 16 municípios e ainda vai realizar outras entregas para as demais cidades onde a rede tem loja.

Segue relação das cidades beneficiadas pela Corrente de Esperança Condor até agora:

Almirante Tamandaré – 2,5 toneladas e 10 cilindros de oxigênio

Piraquara – 6 toneladas

Araucária – 6 toneladas

Campo Largo – 7 toneladas

Colombo – 7.275 kg

Curitiba – 60 toneladas

São José dos Pinhais – 10.818 kg

Fazenda Rio Grande – 4.139 kg

Pinhais – 5.354 kg

Lapa – 4.229 kg

Provopar Estadual – 10.152 kg

Mafra – 6 toneladas

Paranaguá – 7 toneladas

Castro – 8,5 toneladas

Ponta Grossa – 19.108 kg

Joinville – 23.817 kg

Jaraguá do Sul – 6 toneladas

Provopar Campo Magro – 1.951 kg

Paraná Cultura – 189 kg

Vila Torres – 2,5 toneladas

