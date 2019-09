Precisa disfarçar as olheiras?

Antes de começar a maquiagem, coloque um creme para a área dos olhos no congelador por cerca de 10 minutos e depois aplique na área afetada. Além de refrescar, tira o inchaço e faz com que o corretivo ganhe um efeito mais uniforme.

Ao primeiro sinal de manchas na pele, trate-as!

As manchas são alterações na coloração da pele, e podem aparecer em qualquer idade. O cuidado principal para evitar que as manchas apareçam é o uso do protetor solar. Se a mancha persistir, procure um dermatologista para fazer o tratamento mais adequado. Os tratamentos mais comuns são: Ácido Retinóico e Hidroquinona, Peeling.

Babosa traz benefícios para pele e cabelos

A babosa fortalece os cabelos e ajuda na queda. A babosa também é ótima para a pele: ela hidrata e, por ter poder cicatrizante, é ótima para pele com acne. A babosa pode ser misturada também no creme de hidratação. Na pele, passe a babosa no rosto (como uma máscara) e espere secar. Depois, lave normalmente.

Não se esqueça dos lábios: sempre que possível hidrate-os.

Para hidratar os lábios, a ingestão de água é fundamental. Além disso, existem vários tipos de hidratantes e protetores labiais. Estes hidratantes labiais podem ser usados várias vezes ao dia e por cima deles pode ser usado o batom, gloss e brilhos. Eles são ótimos para manter a boca bonita e bem cuidada.

Quer deixar seu corpo mais bonito, forte e saudável?

Experimente o Pilates. Pilates é uma técnica de conscientização e reeducação corporal. Os movimentos são lentos, fluentes e exercitam o controle motor do corpo. Aumenta a resistência física e mental, alivia as tensões, estresse, dores crônicas, aumenta a flexibilidade e a força muscular.

Inclua linhaça e aveia no seu dia-a-dia para melhorar o trânsito intestinal.

Bata a linhaça junto com a aveia no liquidificador. Tome uma colher de sopa diariamente de preferência em jejum. Pode ser com água ou suco de sua preferência. A linhaça e a aveia juntas possuem muitos minerais e vitaminas, além de serem ótimas para intestino preso.

belezaesaude.dae.com.br