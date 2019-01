Inteligência Emocional para os leitores do livro Este Mundo é Meu

Autor: Jornalista Humberto Schvabe

Deixo aqui para os leitores da Gazeta do Bairro uma informação complementar que considero de muito valor, em especial para quem tem vontado ou vocação para o empreendedorismo.

Após o domínio do conteúdo apresentado neste livro recomendo estudar e buscar a partir de agora novas habilidades no sentido de aprimorar o domínio de suas ações

O controle racional de seu comportamento, desenvolvendo sua inteligência emocional (IE), nada mais é do que aprimorar sua capacidade de analisar e trabalhar seus sentimentos. Controlar suas reações e ao mesmo tempo influir positivamente no comportamento e reações de outras pessoas.

A principal vantagem do, administrar sua inteligência artificial, está nas possibilidades que se abrem no sentido de manter suas atitudes sob controle colaborando para sustentar comportamento; mais estável nos momentos de stress, quando se depara com situações conflitantes ou difíceis de serem gerenciadas.

Com este conhecimento é possível administrar sua rotina diária, ao mesmo tempo em que colabora, no sentido de uma melhor condução, no caminho para suas realizações. Resumidamente podemos dizer que IE é uma maneira racional de gerenciar suas emoções.

Para começar seus estudos nesta área sugiro que conheça o Método CIS (Coaching Integral Sistêmico), criado por Paulo Vieira, que visa entre outros aspectos orientar seu foco com o aprimoramento da inteligência emocional. “A essência do treinamento não é mudar o indivíduo para o que ele não é, mas desenvolver tudo o que ele já tem” afirma o especialista.

Etenda a

Inteligência Emocional (IE) :

– Saber liderar

Saber controlar suas emoções, administrar conhecimento e habilidades para enfrentar situações difíceis e delicadas e os momentos de trabalho sob pressão respondendo com feedback construtivo e focodo nos resultados.

– Ter auto controle

Ficar chateado, estressado ou triste em alguns momentos faz parte.

Saber o motivo, identificar a causa, a raiz da situação que incomoda é fundamental como controle emocional. Ter capacidade de identificar, analisar e encontrar a saída para manter o controle da situação.

– Administrar ações

Consciência ante momentos e situações de soluções difíceis. Capacidade de recuar ou mudar curso de um trabalho, retomando por outro caminho. Conduzir com equilíbrio sua vida pessoal: honesto consigo mesmo. Buscar autodesenvolvimento diante suas fraquezas e forças, com autocrítica, explorando e redirecionando, de maneira positiva, cada aspecto da sua personalidade.

– Relacionar-se

Capacidade de se relacionar com os mais diversos tipos de pessoas é um bom sinal de equilíbrio.

A pessoa que consegue, estar de bem consigo mesmo, amplia sua condição para o convívio com quem o cerca e também nos demais relacionamentos interpessoais.

Este equilíbrio cria um clima de confiança e de atração para seus relacionamentos.

– Ser ético

O comportamento exemplar e ético, cria uma identidade moral.

A imagem e o agir de maneira, respeitando sempre as demais pessoas ajudando os que estão ao seu redor, auxiliando e motivando quem está ao seu redor.

Coerência entre o que diz e faz. Em suas relações pratica aquilo que prega com coerência, servindo de exemplo.

– Ter capacidade de dizer não

Junto com a capacidade de se disciplinar e fugir dos maus hábitos precisa saber dizer não quando necessário, focando suas prioridades.

– Compreender as pessoas

Identifica quando seu colega está chateado, sua esposa triste ou um filho tenta esconder uma arte.

Esta atenção com o seu meio faz parte das habilidades de uma boa inteligência emocional.

– Ser Resiliente

Superar os obstáculos e os revezes do trabalho e no trabalho. Capacidade de se reerguer depois de uma queda ou diante de problemas e erros cometidos diz muito sobre sua personalidade.

Ser resiliente; seguir em frente entendendo que dificuldades fazem parte do trabalho sem ficar preso às emoções negativas. Errar faz parte do aprendizado. Mas só ensina quem tem capacidade de se superar com determinação e atenção redobrada.

– Respeitar seu instinto

O instituto, mais peculiar na mulher, precisa ser respeitado pelo homem. Solte seu lado feminino, respeite sua intuição.

Confiar em si mesmo, nas suas emoções dando vazão à sua voz interior pode ser um ótimo caminho quando a razão entra em dúvida.

– Manter-se motivado

Focar a sua atenção ao lado da energia de forma a se manter motivado.

– Determinação

Determinação é a soma de todas as características que o conduzirão no caminho para atingir os objetivos traçados.

É a arma mais eficaz para atingir a concretização de resultados efetivos.