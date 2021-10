Foto: Sd Jéssica

Nesta edição destacamos a mudança da 3ª Companhia do 13º Batalhão de Polícia Militar para um local amplo e bem estruturado no bairro Pinheirinho na rua 31 de Março, no 2457, próximo ao quartel do Exército.

Com dois pavimentos e estacionamento para cerca de 40 veículos, o imóvel tem uma bela cozinha, vestiários masculino e feminino e amplas salas, onde a principal está destinada ao atendimento público. A melhoria no espaço físico da subunidade reflete em melhores condições de trabalho para os policiais militares e para o atendimento à comunidade, em um espaço mais confortável.

A 3ª Companhia é responsável pelo policiamento ostensivo em três grandes bairros de Curitiba: Pinheirinho, Xaxim e Capão Raso, atendendo uma população estimada em mais de 143 mil pessoas.

No mesmo evento, o comando do 13º BPM homenageou os policiais que se destacaram em suas áreas de atuação no mês de agosto. Foram homenageados integrantes de todas as quatro companhias do batalhão, além dos que atuam na Agência Local de Inteligência(ALI) e no Pelotão de Rondas Ostensivas Tático Móvel(ROTAM).

Com quinze anos de serviço a soldado Estela Maris Grimes Roko, que atua na radiopatrulha da 1ª Companhia foi indicada escolhida pelo seu trabalho dedicado à segurança pública e, principalmente, pelos resultados obtidos. Ela recebeu o certificado em companhia de seu esposo, que também é Policial Militar, e dos seus dois filhos Pedro e Eduarda.

Diversas autoridades prestigiaram o evento, e foram recepcionadas pelo comandante do 13] BPM, tenente-coronel Darany Luiz Alves de Oliveira, e pelo comandante da 3ª Companhia, capitão Ademilson Gonçalves. Estiveram presentes o deputado estadual Alexandre Amaro, o presidente da Câmara Municipal de Curitiba, vereador Tico Kuzma, o chefe do Estado-Maior do 1º Comando Regional de Polícia Militar, tenente-coronel Cezar Kister, o comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Marcelo Krainski de Lima, o comandante do 17º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Robson Alves, o administrador regional do Pinheirinho, Reinaldo Boaron, o líder do Programa Universal nas Forças Policiais, pastor Ozeias Costa do Nascimento, o gerente operacional da Auto Viação Redentor, Cláudio Mariano Filho, o presidente do Conselho de Segurança do Capão Raso, Antonio Carlos Pontes Coelho, o diretor da Associação Comercial do Capão Raso, Cláudio Turin, além de Oficiais e Praças do 13º Batalhão.