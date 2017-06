Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Comemorando seu aniversário de 49 anos, o 13º Batalhão de Polícia Militar, realizou uma concorrida solenidade na sexta-feira, dia 23 de junho. Realizado na sede do Batalhão, no Novo Mundo, contou com a presença de praticamente todos os ex-comandantes da unidade, do presidente da AVM, Coronel Washington Alves da Rosa, pelos diretores, Coronel José Paulo Betes, Coronel Sergio Filardo, Tenente-Coronel Sergio Ferreira Santos e Tenente-Coronel Mário José Thais Martins, Subtenente Alcir José Saugo, Sargento Sidney Aparecido Teixeira de Alcântara e Cabo Almir Alves Santos.

Com muitos homenagens foram entregues medalhas Radio Patrulha do 13.º BPM, medalhas de Menção Honrosa, medalhas de 10, 20 e 30 anos por bons serviços prestados e medalhas do 13.º BPM.

Um destaque do evento foi o desfile da velha guarda que contou com a presença de diversos policiais da RR que trabalharam no 13º BPM.

Estiveram presentes ainda o secretario chefe da Casa Militar da Governadoria, Coronel Elio de Oliveira Manoel, o subcomandante da PMPR, Coronel Arildo Luis Dias, a chefe do Estado Maior da PMPR, Coronel Audilene Rosa de Paula Dias Rocha, o comandante do 1.° CRPM, Coronel Pericles de Matos, o comandante do 6.° CRPM, Chehade Elias Geha, o diretor de Assuntos Institucionais, Tenente Coronel Carlos Eduardo Rodrigues Assunção, e comandantes de OPMs da Capital, diversos vereadores e lideranças regionais.