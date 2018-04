No dia 25 de abril a É-Paraná abre suas portas para os comunicadores dos jornais de bairro de Curitiba. Uma visita às instalações de TV Educativa do Paraná que mantem uma programação de alto nível direcionada ao povo do Paraná e do Brasil.

Aproveitamos para convidar os amigos leitores para acompanharem esta programação. E prestem atenção ao convite Giovana Pereira, apresentadora do É-Esporte. Ela chama os leitores da Gazeta do Bairro para assistirem a programação da emissora.