Responsável pelo atendimento dos bairros Sítio Cercado, Pinheirinho e Umbará, finalmente o 10º Distrito Policial volta a atender num prédio com melhores condições de trabalho.

Com um investimento de R$ 60 mil e a economia mensal será de R$ 1 mil, que era o custo do aluguel anterior.

A nova delegacia, localizada na Rua dos Pioneiros, número 761, possui 800 metros quadrados. É um espaço mais amplo, com mais salas e está em um prédio mais moderno do que o imóvel anterior.

A mudança traz melhorias tanto para os serviços de atendimento ao público, como para os servidores da PCPR. Os trabalhos ofertados à população/atendimento ao público são confecção de boletim de ocorrência, elaboração de termo circunstanciado nos casos de representação criminal, alvará para o comércio da região e demais serviços de polícia judiciária.

Sob o comando do delegado Rinaldo Ivanike, o distrito muda para um local próximo ao endereço antigo onde, segundo Rinaldo. continuará desempenhando “as atribuições de polícia judiciária, no combate à criminalidade e serviço ao cidadão. Investigações de alta complexidade também são uma prática rotineirae esta nova estrutura colabora para um ambiente mais saudável para os servidores”.

Curitiba tem 13 distritos policiais, localizados em regiões estratégicas para atendimento às demandas, além de unidades especializadas, como a Delegacia de Homicídios e Proteção às Pessoas, Delegacia de Furtos e Roubos, Delegacia de Estelionato e Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente.